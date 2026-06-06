Mbappe progovorio o Messiju, Ronaldu i Barci: ‘Takve stvari pričaju ljudi koji nikad nisu trenirali nogomet’

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xHugoxJimenezx xAgenciaxLOFx via Guliver

Zvijezda Real Madrida i reprezentacije Francuske, Kylian Mbappe, iza sebe ima impresivnu individualnu sezonu u kojoj je završio kao najbolji strijelac Lige prvaka i La Lige.

Ipak, unatoč njegovim golovima i sjajnim predstavama, madridski velikan nije uspio osvojiti nijedan trofej.

Uoči početka Svjetskog prvenstva, Mbappe je u razgovoru za Sorare govorio o brojnim temama, a posebno se osvrnuo na vječnu raspravu o tome tko je bolji – Lionel Messi ili Cristiano Ronaldo.

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Francuski napadač imao je priliku igrati zajedno s Messijem, dok se s Ronaldom godinama susretao kao protivnik, zbog čega smatra da ima poseban uvid u kvalitetu dvojice velikana.

“Igrao sam s Messijem i protiv Ronalda. Cristiano je bio moj idol, ali sam s Leom dijelio svlačionicu. Njih dvojica su potpuno različiti igrači i upravo zbog toga njihovo je rivalstvo bilo posebno,” rekao je Mbappe.

Osvrnuo se i na česte tvrdnje da je Ronaldo sve postigao radom, dok je Messi isključivo prirodni talent.

“Neki govore da je Cristiano sve stekao zahvaljujući radu, a da je Messi samo talentiran. Takve stvari pričaju ljudi koji vjerojatno nikada nisu trenirali nogomet,” poručio je francuski reprezentativac.

Mbappe je komentirao i svoju prvu sezonu u dresu Reala, tijekom koje je, zajedno sa suigračima, povremeno bio na meti kritika navijača. U jednom razdoblju pojavila se čak i peticija kojom su pojedini navijači tražili njegov odlazak iz kluba.

Unatoč tome, Francuz ne krije zadovoljstvo zbog dolaska na Santiago Bernabéu.

“Real Madrid je upravo onakav kakvim sam ga zamišljao. To je najveći klub na svijetu, bez obzira na to što o tome misle navijači Barcelone. Barcelona ima ogromnu ulogu u povijesti nogometa, ali Real je klub za koji navija najviše ljudi diljem svijeta,” istaknuo je Mbappe.

Na kraju je naglasio da je sretan u Madridu i da vjeruje kako ostavlja značajan trag u dresu Kraljevskog kluba.

“Sretan sam što sam ovdje i osjećam da ostavljam svoj pečat,” zaključio je Mbappé.