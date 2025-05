Mbappe: Pogodilo me što ljudi govore da sam sebičan, Modrić i ja smo imali dogovor

Podijeli :

AP Photo/Cesar Cebolla via Guliver

Luka Modrić se u slavlju Real Madrida protiv Real Sociedada oprostio od domaćeg stadiona Santiago Bernabeu.

Madriđani su izborili penal te se očekivalo da će ga za oproštaj izvesti 39-godišnji kapetan. S tribina se čulo “Modrić, Modrić”, no loptu je uzeo Kylian Mbappe.

Francuz se nakon toga našao na udaru navijača koji su ga na društvenim mrežama optužili da je sebičan, a razlog zašto je Mbappe uzeo loptu krije se u utrci za Zlatnu kopačku, nagradu za najboljeg strijelca Europe.

Ipak, kako javljaju španjolski mediji, postojao je dogovor između Mbappea i Modrića te je hrvatski kapetan sam inzistirao na tome da Mbappe puca i pokuša se približiti Zlatnoj kopački.

“Jako me pogodilo što ljudi misle da sam sebičan i da nisam htio prepustiti penal Luki kad je stadion to tražio. To nije moj način shvaćanja nogometa. Luka i ja smo se unaprijed dogovorili, prvi penal je moj, a ako bude drugog, on će ga izvesti”, prenose Španjolci riječi Mbappea koji je penalom preuzeo vodstvo od Sportingovog Viktora Gyokeresa, a kasnije zabio još jednom te učvrstio poziciju na vrhu.