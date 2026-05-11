Marca žestoka prema Mbappeu zbog poteza tijekom El Clasica: ‘Nije baš pri sebi’

Manu Reino/DeFodi Images via Guliver

Nogometaši Barcelone osigurali su 29. naslov španjolskog prvaka nakon što su u El Clasicu pobijedili najvećeg suparnika Real Madrid 2:0 i tri kola prije kraja prvenstva imaju nedostižnih 14 bodova prednosti.

Katalonski velikan nije mogao poželjeti ljepšu potvrdu nove titule prvaka, već 29. u povijesti, od trijumfa u El Clasicu.

Domaćinu je trebao samo bod kako bi i matematički potvrdio naslov prvaka. No, ranjeni i uzdrmani Real Madrid nije mogao pružiti pravi otpor i Katalonci su slavili sa 2:0 premda su mogli i uvjerljivije do bodova.

Strijelci za pobjedu bili Marcus Rashford (9) i Ferran Torres (18).

Veliku pozornost u Španjolskoj izazvao je i Kylian Mbappe. Najbolji strijelac Reala ove sezone nije nastupio zbog ozljede. Unatoč tome, tijekom utakmice oglasio se na društvenim mrežama.

Pri vodstvu Barcelone 2:0 Mbappe je objavio fotografiju televizijskog prijenosa utakmice uz poruku: “Hala Madrid.”

Posebno ga je kritizirala Marca, koja je tekst otvorila znakovitim komentarom: “Zemljo, otvori se.”

“Mbappe nije baš pri sebi. Francuz je propustio El Clasico zbog istegnuća zadnje lože. Riječ je o neobičnom istegnuću koje ga je izvan terena držalo 15 dana, baš kao što je bilo neobično i to što je odlučio poslati poruku podrške svojoj momčadi tek kada je Barcelona već vodila 2:0”, piše Marca pa dodaje:

“Htio je pokazati da utakmicu gleda kod kuće, ali učiniti to u trenutku kada je Madrid već bio slomljen na Camp Nouu, a ne na početku susreta… Vidjet ćemo hoće li ponovno zaigrati ove sezone. Ne čini se vjerojatnim.”