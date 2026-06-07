Marca: Perez pred pobjedom na izborima

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AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

U tijeku su izbori u Real Madridu, a španjolska Marca tri sata prije zatvaranja birališta izašla je s anketom u kojoj su objavljeni preliminarni rezultati.

Jedina dva kandidata su sadašnji predsjednik Florentino Perez i Enrique Riquelme. Kao i prije svakih izbora, bilo je dosta obećanja, u prvom redu eksplozivnih transfera.

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I pored toga što su iza Reala dvije razočaravajuće sezone, za koje se kao glavni krivac navodi Florentino Perez, izgleda da će dugogodišnji predsjednik ostati na tom mjestu. Barem se takav dojam može steći iz preliminarne ankete Marce.

Na sat vremena do zatvaranja biračkih mjesta Florentino Perez ima čak 65,84% glasova. S druge strane, Enrique Riquelme je na 34,16%.

Ali, to je za sada samo anketa. Birališta su otvorena do 20 sati, pa valja pričekati da se ista zatvore i objave službeni rezultati.