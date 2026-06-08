Marca: Mourinho u svoj stožer dovodi legendu Reala

Jose Mourinho polako okuplja stručni stožer za svoj drugi mandat na klupi Real Madrida.
Poznat po tome što u stožeru voli imati bivšu legendu kluba, portugalski je strateg za tu ulogu odabrao Pepea, prenosi novinar Ramon Alvarez de Mono s Radio Marce.
Pepe je u Madridu proveo desetljeće, od 2007. do 2017., a s Mourinhom je već surađivao tijekom njegova prvog boravka na Bernabeuu.
Tijekom sjajne igračke karijere, koju je završio 2024. godine u Portu, s Realom je Pepe osvojio tri Lige prvaka, tri naslova prvaka Španjolske, dva Kupa kralja, dva Svjetska klupska prvenstva i dva Ueina Superkupa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!