Madridski mediji slave Budimira: ‘Naklonimo se džentlmenu i golgeteru!’

REUTERS/Vincent West via Guliver

Nogometaši Osasune pobijedili su vodeći madridski Real 2-1 na domaćem terenu, u uzbudljivoj utakmici 25. kola španjolske La Lige.

Krajem prvog poluvremena Osasuna je povela i to zaslugama Ante Budimira. Prvo je hrvatskog napadača u svom šesnaestercu srušio golman Reala Courtois, a potom je Budimir bio miran i precizan s bijele točke za 1:0 Osasune u 38. minuti.

Budimir je ovim pogotkom četvrti put zatresao mrežu Reala u 11 nastupa koje je u dresu Osasune odigrao protiv madridskog velikana, a ujedno je stigao do svog 12. ligaškog gola ove sezone. Ukupno je za Osasunu upisao 84 pogotka u 204 odigrane utakmice, dok ga Transfermarkt trenutačno procjenjuje na tri milijuna eura.

Madridski mediji, iako naklonjeni domaćem klubu, hvale Budimira. Marca piše:

“Pamplona je neprijateljski teritorij za Real. Svake godine potvrđuje se da mu je to jedno od najtežih gostovanja, a tako je bilo i sada. Počelo je Courtoisovim gaženjem Budimirove noge, nakon čega je Hrvat realizirao penal koji je izborio. To je značilo veliku muku za Real. Protiv sjajnog napadača kakav je Budimir, posebno su se mučili Dani Carvajal i David Alaba. Obojica su se vratili nakon teških ozljeda koljena i gotovo tri mjeseca pauze. Alvaro Arbeloa kockao se s njima u prvoj postavi i nije mu se isplatilo.”

U komentaru Marca dodaje:

“Naklonimo se Budimiru, džentlmenu i golgeteru. Kada se umirovi, reći ćemo: “Kakav fantastičan napadač je krasio našu ligu.” Hrvat nije megazvijezda ili medijska senzacija, ali je doista veliki napadač.”

As, najčitaniji španjolski sportski medij, o hrvatskom strijelcu piše ovako:

“Veličanstvena partija hrvatskog napadača. Stalno je tražio gol i onda ga je zabio iz penala koji je izborio. Zahvaljujući magiji Raula Garcije i Budimira, Osasuna je pobijedila Real prvi put nakon 15 godina.

Courtois je dva puta čudesno branio Budimirove udarce iz blizine, ali Hrvat je bio uporan te je dočekao grešku Courtoisa i Asencija, zahvaljujući kojoj je izborio penal. Hrvat poznaje kazneni prostor kao svoj džep, bilo da se radi o zraku ili tlu.”