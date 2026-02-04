Luka Sučić asistirao za pobjedu i plasman u polufinale Kupa kralja

Podijeli :

xRicardoxLarreinax via Guliver Image

U četvrtfinalu španjolskog Kupa kralja Real Sociedad dvojice Hrvata Luke Sučića i Duje Ćaleta-Cara gostovao je kod Deportivo Alavesa. U dramatičnoj utakmici do pobjede od 3:2 došla je gostujuća momčad, a ključnu ulogu odigrao je Sučić.

Već u osmoj minuti Alaves je došao u vodstvo golom Abderrahmanea Rebbacha da bi Sociedad preko Mikela Oyarzabala izjednačio u 15. minuti. Međutim, 14 minuta kasnije domaća momčad ponovno je povela. Za to je bio zaslužan Toni Martinez koji je realizirao kazneni udarac.

28-godišnji Španjolac je i u drugom poluvremenu imao priliku s 11 metara zabiti pogodak, ali u 67. minuti nije bio precizan i rezultat je ostao 2:1. Inače, taj kazneni udarac je skrivio Duje Ćaleta-Car, hrvatski reprezentativac.

Nakon tog promašenog jedanaesterca krenuo je preokret gostujućih Baska u baskijskom derbiju. U 76. minuti je Goncalo Guedes pogodio za 2:2 da bi u 80. Orri Oskarsson zabio za pobjedu od 3:2. Mladom Islanđaninu asistirao je Luka Sučić koji u posljednje vrijeme sve češće igra u redovima Sociedada.

U drugom večerašnjem četvrtfinalu Athletic Bilbao je na gostovanju slavio s 2:1 protiv Valencije. Tako su se dva baskijska kluba plasirala u polufinale kako bi pravila društvo katalonskoj Barceloni. U posljednjem četvrtfinalu igrat će Real Betis iz Andaluzije te Atletico Madrid.