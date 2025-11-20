Livakoviću propada dolazak u Dinamo?! Španjolci: Aktivirana je bomba

Njegov izostanak ponovno stavlja u fokus Dominika Livakovića, čiji je status u klubu postao vrlo osjetljiva tema, piše Mundo Deportivo.

Livaković se nalazi u specifičnoj situaciji – budući da je ove sezone već branio za Fenerbahče, samo jedan nastup za Gironu onemogućio bi mu prelazak u Dinamo u siječnju. To je ključni razlog zašto Hrvat ne želi braniti ako ne dobije jamstvo da će postati prvi vratar, jer bi u suprotnom izgubio minutažu potrebnu za zadržavanje mjesta u hrvatskoj reprezentaciji.

Trener Michel potpuno vjeruje Paulu Gazzanigi, a Krapyvtsov je do ozljede bio predviđen kao alternativa. S njim izvan stroja, jedina realna zamjena je Livaković, ali on zbog spomenutog pravila praktički ne smije zaigrati. Utakmice Kupa također stvaraju problem.

Naime, protiv Ourensea (3. prosinca) bi prirodno trebao braniti drugi vratar, no ako Girona ne želi aktivirati Livakovićev “blokator transfera“, Michel bi morao birati između ponovno korištenja Gazzanige ili postavljanja 19-godišnjeg Aleksandra Andreeva, mladića bez ikakvog iskustva u profesionalnom nogometu.

Situacija koja je trebala biti mirna pretvorila se u niz neugodnih odluka, a Girona, iako ima jednu od najjačih vratarskih postava u povijesti, zapravo je u velikim problemima. Iako to u klubu nitko ne izgovara naglas, svima je jasno da reprezentativna stanka nije deaktivirala bombu, već ju je, naprotiv, samo aktivirala, pišu Španjolci.

Što se tiče Livakovića, on želi povratak u Dinamo već ove zime, a ista želja postoji i u Maksimiru. Ključno je samo jedno – Livaković do siječnja ne smije upisati nijedan nastup za Gironu, jer bi time izgubio pravo nastupa za Dinamo zbog FIFA-inog pravila koje dopušta igranje samo za dva kluba u jednoj sezoni.