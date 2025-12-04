Livakovićeva Girona ispala od trećeligaša u Kupu kralja

Podijeli :

xRicardoxLarreinax via Guliver Image

U srijedu navečer odigrano je treće kolo španjolskog Kupa kralja. Girona je gostovala kod trećeligaša Ourensea, a u prvom sastavu katalonske momčadi ponovno nije bio hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković. Hrvatska "jedinica" ovaj put je s klupe pratila poraz svoje momčadi rezultatom 2:1.

Već u prvoj minuti je Gironin vratar Paulo Gazzaniga morao vaditi loptu iz svoje mreže. Tada je Alvaro Yuste pogodio za 1:0. Ipak, sredinom poluvremena je Yaser Asprilla zabio za izjednačenje. Njegov pokušaj s bijele točke obranio je domaći vratar Alberto Sanchez Vivas, ali je Kolumbijac natrčao na odbijanac i pogodio za 1:1.

Girona ipak nije preokrenula susret, nego je čak i izgubila. Omar Ouhdadi je u 64. minuti zabio za 2:1 i pobjedu Ourensea.

Katalonska momčad tako je nastavila svoju lošu sezonu. Dominik Livaković sve je gledao s klupe te je i dalje bez nastupa za Gironu. To je dobra stvar za njega jer će na zimu moći promijeniti klub, a i nastupiti za njega. Da je kojim slučajem zaigrao za Katalonce, imao bi nastup za dva različita kluba što znači da ne bi mogao nastupiti niti za jednu drugu ekipu do kraja sezone.

Tako sada i dalje ostaje otvorena opcija za povratak u Dinamo.