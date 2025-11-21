Livaković se dogovorio s Gironom, Daliću je već rekao da dolazi u Dinamo?!

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Dominik Livaković ovog je ljeta Fenerbahče zamijenio Gironom, no u španjolskom prvoligašu nije odigrao ni minute za prvu momčad.

Iako je Livaković tražio klub u kojem će braniti uoči Svjetskog prvenstva, trener Michel je dao prednost Paulu Gazzanigi, dok vratar Vatrenih sjedi na klupi.

Prilike ne dobiva ni ukrajinski golman Girone Vladislav Krapivtsov koji se ozlijedio na okupljanju mlade reprezentacije, a španjolski su mediji javili da bi u sastavu Girone do kraja ove polusezone kao drugi golman mogao biti Livaković.

Obzirom da trener koristi drugog golmana u Kupu (gdje se Girona 3. prosinca susreće s Ourenseom), nagađa se da bi Livaković mogao stati na gol što bi mu predstavljalo problem u zimskom transferu u Dinamo, obzirom da ne može u istoj sezoni nastupiti za tri kluba (što bi u ovom slučaju bili Fenerbahče, Girona i Dinamo).

Tportal sada doznaje da za Plave ipak nema brige. Objašnjavaju da je Livaković sa sportskim direktorom Girone dogovorio da neće braniti za klub jer nema ulogu prvog golmana te da je Zlatku Daliću na reprezentativnom okupljanju rekao da ide u Dinamo.