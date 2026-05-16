Lewandowski potvrdio da napušta Barcelonu: ‘Ispunio sam svoju misiju’

Xavi Bonilla/DeFodi Images via Guliver

Robert Lewandowski napušta Barcelonu. Potvrdio je u videu na društvenim mrežama da od sljedeće sezone više neće igrati za katalonski klub. Nakon četiri godine u dresu Barcelone, od navijača će se moći oprostiti u nedjelju na Camp Nou.

Poljski veteran, 37-godišnji napadač, postigao je 119 golova za Barcelonu u 191 utakmici u svim natjecanjima otkako je došao u katalonski klub iz minhenskog Bayerna 2022. godine.

Lewandowski je pomogao Barceloni da osvoji tri naslova La Lige, uključujući ovogodišnji trofej, i Kup kralja 2025. godine.

Lewandowski će posljednji put igrati u Barceloninom dresu na stadionu Camp Nou u nedjelju protiv Real Betisa.

“Nakon četiri godine pune izazova, truda i nezaboravnih trenutaka, došlo je vrijeme da krenem dalje. Odlazim s osjećajem da sam ispunio svoju misiju. Bile su to četiri intenzivne sezone u kojima smo osvojili tri naslova prvaka i vratili Barcu na mjesto koje joj pripada.

Nikada neću zaboraviti ljubav i podršku koju sam dobivao od navijača od prvog dana. Katalonija će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu. Hvala svima koji su bili dio ove predivne etape”, napisao je Lewandowski.