Lewandowski otkrio previše, u Barceloni su ga molili da prestane zabijati

Bagu Blanco Pressinphoto via Guliver Images

Poljski nogometni velikan Robert Lewandowski otkrio je jednu od najneobičnijih, ali i vrlo znakovitih priča iz pozadine prošle sezone u Barceloni.

U razgovoru s novinarom Bogdanom Rymanowskim, bez dramatiziranja je opisao kako su ga u jednom trenutku u klubu zamolili da ne zabija dodatne golove, jer bi to aktiviralo isplatu velikog bonusa Bayernu.

Već na početku naglasio je da o toj temi govori suzdržano.

„O tome zaista ne želim previše govoriti. Prema Barceloni i ljudima koji ondje rade imam previše poštovanja“, rekao je te dodao da je bio itekako svjestan financijske situacije kluba. „Znao sam u kakvom je stanju klub bio. Bilo je više situacija u kojima se osobno moralo nešto žrtvovati za dobro Barcelone.“

U pozadini cijele priče nalazio se jasan ugovorni mehanizam.

„Ukratko, radilo se o bonusu koji je trebalo isplatiti ovisno o broju postignutih golova“, objasnio je Lewandowski. „U tom trenutku Barcelona je pazila na svaki euro. Bonus nije bio malen.“

Otvoreno je priznao i da za njega osobno taj novac nije imao posebnu težinu: „Meni osobno to ne bi promijenilo ništa, pa s time nisam imao veći problem.“

🚨 Robert Lewandowski on Barça asking him not to score last year to avoid paying bonuses to Bayern: “I don’t really want to talk about. I have too much respect for Barcelona and for the people who work there. I was aware of the situation the club was in. There were many other… pic.twitter.com/xyoXZhkJZv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2025

Najzanimljiviji dio njegove ispovijesti odnosi se na utjecaj takve molbe na samu igru. Na pitanje je li to doista utjecalo na njega, nije želio glumiti besprijekornog profesionalca.

„Jesam li ih poslušao? Pa… to ti ostane u glavi“, rekao je. „Ostane tamo, čak i ako je riječ o malom postotku. A dovoljno je već i to da jednom oklijevaš hoćeš li zabiti ili ne. Na najvišoj razini nogometa to je već previše.“

Poljak je istaknuo da se vrhunski nogomet često odlučuje na granici neprimjetnog. „Ponekad tih pet posto, pa čak i tri posto, odlučuje hoćeš li pobijediti ili postići pogodak“, naglasio je. Upravo zato mu se takva situacija čini još problematičnijom, iako ju je osobno prihvatio bez pretjerane gorčine.