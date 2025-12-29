Lewandowski otkrio do kada planira igrati nogomet

Podijeli :

Jose Torres Photo Players Images Magara Press via Guliver

Karijera iskusnog poljskog asa Roberta Lewandowskog neizbježno se bliži kraju. Napadač Barcelone to je potvrdio u blagdanskom razgovoru na kanalu Bogdana Rymanovskog.

Poljski napadač u kolovozu je napunio 37 godina te je, prema nogometnim mjerilima, već u poznim igračkim godinama. I sam je toga itekako svjestan. Razgovor s Bogdanom Rymanovskim u jednom se trenutku dotaknuo i biografije slavnog napadača.

Nogometaš je pohvalio njezina autora Sebastiana Staszewskog i rekao da bi se po završetku karijere mogla pojaviti još jedna njegova knjiga. Tom je prilikom nagovijestio i kada planira završiti igračku karijeru.

“Još uvijek sam introvertan. Kada završim karijeru, mislim da će to biti za dvije do tri godine, mogla bi nastati nova knjiga, koja bi bila drukčija, ali bi sadržavala neke zanimljive elemente“, rekao je Lewandowski.

Čini se, dakle, da poljska zvijezda planira igrati otprilike do 40. godine života. Primjer Cristiana Ronalda u Al Nassru pokazuje da je to itekako moguće, osobito jer Poljak, slično Ronaldu, iznimno mnogo pažnje posvećuje tjelesnoj pripremi i regeneraciji. Ipak, nema sumnje da se njegova era polako bliži kraju.

Otvoreno ostaje pitanje kako će izgledati završnica njegove karijere. Njegov ugovor s Barcelonom istječe na kraju sezone. Prema pisanju španjolskih medija, Lewandowski želi produljenje suradnje na još jednu godinu, no uprava kluba odluku bi trebala donijeti tek za nekoliko mjeseci.

Pojavile su se i špekulacije da interes za dovođenje Lewandowskog pokazuju Milan, kao i pojedini klubovi iz Saudijske Arabije i MLS-a. Sam je nogometaš u razgovoru istaknuo da zasad ne razmišlja o budućnosti, već je usmjeren na pripreme za nastavak sezone.