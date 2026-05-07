L’Equipe: Samo četvorica igrača Real Madrida daju podršku Arbeloi

La Liga 7. svi 2026
U svlačionici Real Madrida postoji navodno mali broj igrača koji daju podršku aktualnom treneru Alvaru Arbeloi.

Kako donosi francuski L’Equipe tek su četvorica igrača Reala uz Arbelou. Od njih se izdvaja zvijezda Kraljeva Vinicius Junior. Tu je i Jude Bellingham, koji je od dolaska u Madrid brzo postao jedan od vođa momčadi. Podršku, prema navodima, Arbeloi daje i Federico Valverde.

Na listi se nalazi i Fran Garcia. Svi ostali, ili su “suzdržani” ili potpuno okrenuti protiv Arbeloe, što valjda sve govori o trenutnom stanju u svlačionici Reala.

Sve ove informacije dolaze pred nedjeljni El Clasico koji počinje u 21 sat.

