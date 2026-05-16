L’Equipe objavio: Vodstvo Reala želi da ovog ljeta ode ili Vinicius ili Mbappe

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Prema pisanju francuskog L'Equipea, dio čelnika Real Madrida smatra da Kylian Mbappe i Vinicius Junior više ne mogu funkcionirati zajedno - i da bi jedan od njih ovog ljeta mogao napustiti klub.

Pregovori Viniciusa Juniora i Reala oko novog ugovora već su neko vrijeme u zastoju, a sve češće se spominje mogućnost njegova odlaska iz Madrida.

“Određeni čelnici Real Madrida forsiraju odlazak ili Kyliana Mbappea ili Viniciusa Juniora ovog ljeta. Uvjereni su da njih dvojica ne mogu surađivati. Trenutno odlazak Mbappea djeluje nerealno”, piše L’Equipe.

Mbappe je trenutno na udaru dijela navijača zbog ponašanja i atmosfere koja se stvorila oko njega, no Real ga i dalje vidi kao projekt oko kojeg se može graditi budućnost.

Kao zainteresirani za Viniciusa spominju se Manchester City, PSG, nekoliko premierligaških klubova, ali i Saudijska Arabija, koja bi mogla ponuditi sjajne financijske uvjete.