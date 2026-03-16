Laporta je slavio ‘petardu’ Barcelone, a onda i svoju vlastitu pobjedu: ‘Nitko nas neće zaustaviti’

xS.xRosx via Guliver

Pobjeda protiv Seville, a onda i službeni rezultati izbora.

Nogometaši Barcelone su kod kuće pobijedili Sevillu s 5:2, u utakmici 28. kola La Lige, te povećali svoje vodstvo na ljestvici, sada su na četiri boda prednosti od drugoplasiranog Real Madrida.

Velika vijest stigla je i nakon utakmice. Službeno je, Joan Laporta ostaje predsjednik Barcelone do 2031. godine.

Tu su odluku donijeli članovi kluba na predsjedničkim izborima, na kojima je Laportina lista ‘Defensem el Barca’ uvjerljivo slavila.

Laporta je osvojio 32.934 glasa, odnosno 68,18 posto, dok je Victor Font dobio 14.385 glasova ili 29,78 posto. Na izborima je glasalo 48.480 članova, a izlaznost je iznosila 42,34 posto.

Laporti je ovo četvrti put da će voditi Barcelonu. Prvi mandat imao je od 2003. do 2010., a na čelo kluba vratio se u ožujku 2021.

“‘Nitko nas neće zaustaviti. Pred nama su uzbudljive godine. Bit će to najbolje u našim životima. Ovo je prekrasan klub u kojem članovi biraju predsjednika i upravni odbor. Klub jedinstven u svijetu, zaista izvanredan”, rekao je Laporta u svom pobjedničkom govoru.

Pred Barcelonom je u utorak uzvrat osmine finala Lige prvaka protiv Newcastlea. Prva utakmica završila je pobjedom Barcelone 2:1 na St James’ Parku.