Lamine Yamal prekrasnim pogotkom donio Barceloni 28. naslov u La Ligi

Podijeli :

Guliver Image

Barcelona je već u srijedu navečer mogla postati prvak Španjolske, no 20-godišnji igrač Real Madrida Jacobo Ramon je kasnim pogotkom protiv Mallorce zadržao Real u igri još nešto više od 24 sata. Katalonci su nakon pobjede u El Clasicu znali da im treba jedna pobjeda ne bi li osigurali naslov, a do nje su stigli već u prvom pokušaju. Protiv svojih gradskih rivala slavili su golovima Laminea Yamala i Fermina Lopeza.

Espanyol i Barcelona veliki su rivali iako je jasno koji je klub uspješniji u povijesti. Uvijek su susreti ova dva kluba donosila tenzije te su nerijetko igrači znali pocrveniti u gradskim derbijima. To smo vidjeli i u ovoj utakmici kada je u 80. minuti crveni karton zaradio Leandro Cabrera.

Utakmica je do tog trenutka bila čvrsta i bez puno pogodaka. U prvom dijelu nismo vidjeli niti jedan gol, a bolju priliku za to imali su domaći u 4. i 16. minuti. Na samom početku utakmice zaprijetio je Urko Gonzalez koji je zamalo promašio gol Wojciecha Szczesnog, a onda je 12 minuta kasnije Javi Puado natjerao Poljaka na obranu.

Barcelona nije imala značajnijih prilika sve do 53. minute kada je njihovo čudo od djeteta ponovno zabilo važan gol. Yamal je na svojoj desnoj strani napravio karakterističan potez ulijevo nakon čega je uputio udarac s ruba kaznenog prostora. Njegov udarac bio je snažan i precizan te je Joan Garcia, jedan od talentiranijih vratara na svijetu bio nemoćan i Barcelona je stigla do važnog vodstva.

Do kraja susreta Barcelona je pogotkom Fermina Lopeza povećala prednost te je na stadionu svojih rivala mogla proslaviti 28. titulu La Lige i to dva kola prije kraja. Razlog za to leži u tome što imaju sedam bodova više od drugog Real Madrida što znači da Los Blancosi ne mogu stići Blaugrana čak ni ako slave u iduće dvije utakmice, a Barcelona izgubi oba svoja susreta.

Tako Barcelona u protiv Villarreala i Athletic Bilbaa neće imati za što igrati.