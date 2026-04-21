La Liga uvodi veliku promjenu koja će razveseliti navijače

AP Photo/Altaf Qadri via Guliver

Predsjednik La Lige Javier Tebas je potvrdio.

Iduće sezone La Liga uvodi potpuno automatizirani sustav zaleđa u prvoj i drugoj ligi, potvrdio je to Tebas. Nova tehnologija trebala bi biti dostupna već od prvog kola, a cilj joj je ubrzati donošenje odluka i ukloniti kontroverze koje su često izazivale rasprave.

Trenutačno se u španjolskoj ligi koristi poluautomatski sustav zaleđa, koji i dalje zahtijeva intervenciju VAR sudaca, ponajviše pri odabiru ključnog trenutka dodavanja, takozvanog ‘framea’.

“Uvođenje je već u tijeku. Ostalo je još riješiti tehničke detalje, ali sustav će biti spreman sljedeće sezone i nadam se već od prvog kola”, potvrdio je Tebas.

Ključna novost je uvođenje mikročipa u lopti, koji će precizno detektirati trenutak kontakta igrača s loptom. Ti podaci zatim će se kombinirati s informacijama o poziciji igrača koje prikupljaju kamere na stadionima.

Na taj način odluke o zaleđu postat će brže i točnije, bez potrebe za dugotrajnim analizama i raspravama. Cilj nove tehnologije je jasan – smanjiti vrijeme čekanja i povećati povjerenje u odluke sudaca.