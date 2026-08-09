La Liga samo na SK: Evo koje Hrvate gledamo na španjolskim travnjacima u novoj sezoni

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Inigo Alzugaray Cordon Press via Guliver Image

Pred nama je nova sezona španjolske La Lige — natjecanja koje iz godine u godinu pruža vrhunski nogometni spektakl, a koje od prvog kola možete pratiti ekskluzivno na programima Sport Kluba.

U novoj prvenstvenoj sezoni, u kojoj će glavnu riječ voditi Real, Barcelona i Atletico Madrid, posebnu pozornost domaćih ljubitelja nogometa privlačit će nastupi hrvatskog trojca na španjolskim travnjacima.

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Ante Budimir: Potvrda kultnog statusa u dresu Osasune

Kada je riječ o Vatrenima u La Ligi, prvo ime ostaje Ante Budimir, koji je u Pamploni već stekao kultni status.

Hrvatski reprezentativni napadač ulazi u nove izazove La Lige na krilima još jedne fantastične sezone. Iskusni centarfor bio je ključna figura Osasune u prvenstvu 2025./26., postigavši čak 17 pogodaka u 37 nastupa i potvrdivši status jednog od najubojitijih klasičnih napadača u Španjolskoj.

Nakon uzbudljivog i dramatično završenog ljeta na Svjetskom prvenstvu u dresu Hrvatske, gdje se ponovno upisao u strijelce, Budimir se brzo vratio klupskim obvezama te u pripremnoj utakmici protiv Napolija iz kaznenog udarca potvrdio da u natjecateljski ritam ulazi maksimalno spreman.

Iako je zagazio u 35. godinu života, stasiti napadač nastavlja prkositi godinama vrhunskim pozicioniranjem, igrom glavom te nepogrešivim osjećajem za prostor i pogodak. Za sastav iz Pamplone Budimir predstavlja neslužbenog lidera na terenu i prvog izvođača jedanaesteraca, pa će Osasuna u lovu na stabilnost sredine ljestvice i ove sezone uvelike ovisiti o njegovoj realizaciji.

Luka Sučić: Sezona odluke u Real Sociedadu

Za razliku od odavno etabliranog Budimira, za Luku Sučića nadolazeća prvenstvena sezona u dresu Real Sociedada nosi predznak godine odluke i potencijalne potpune igračke eksplozije.

Nakon povratka s reprezentativnih obveza i nastupa na Svjetskom prvenstvu, hrvatski se veznjak priključio klupskim pripremama s potpuno novim statusom — kao igrač od najvećeg povjerenja trenera Pellegrina Matarazza.

Prema pisanju španjolskih medija, američki stručnjak u mladom, 23-godišnjem Hrvatu vidi ključni temelj nove momčadi i dodijelio mu je potpunu slobodu u kreaciji igre. Njegov sadašnji položaj u potpunoj je suprotnosti s prvim dijelom prošle sezone kada je bio na rubu odlaska, no dolaskom Matarazza sve se promijenilo.

Sučić posjeduje rijedak spoj fizičke moći, iznimne tehnike i sjajne ljevice, a uz jasnu psihološku podršku i ulogu vođe veznog reda od kojeg se očekuje diktiranje tempa, pred njim su idealni uvjeti da u La Ligi pokaže svoj puni potencijal.

Matia Barzić: Bivši U-21 hrvatski reprezentativac u borbi za afirmaciju u Elcheu

Još jedno zanimljivo ime hrvatskog nogometa na španjolskom tlu je mladi 22-godišnji stoper Matía Barzić Gutiérrez iz Elchea, koji je prije dvije godine prvi puta dobio poziv izbornika U-21 hrvatske reprezentacije Ivice Olića.

Barzić je rođen u Madridu u braku Splićanina Mate i Španjolke Palome, a svoje nogometne korake započeo je u omladinskom pogonu Atlético Madrida. Zanimljivo je da je na prvi probni trening u kamp Atlética s osam godina stigao u dresu hrvatske reprezentacije s potpisima Modrića, Pletikose, Ćorluke i Kranjčara. U Madridu je prošao gotovo sve omladinske kategorije prije nego što je 2023. prešao u Elche.

Zanimljivo, iako primarno igra na poziciji lijevog stopera (visok je 190 centimetara), Matía je kroz mlađe kategorije igrao sve od veznog do napadača, postižući i do 40 golova po sezoni.

Kada igraju Hrvati u La Ligi?

Ante Budimir predviđen je u početnih 11 prvi puta u novoj sezoni na gostovanju Osasune kod Celte u nedjelju 16. kolovoza u 21:30 sati.

Real Sociedad Luke Sučića na teren će tek u drugom kolu jer je susret s Real Madridom odgođen zbog nastupa velikog broja igrača Kraljevskog kluva u završnici Svjetskog prvenstva. Tako ćemo hrvatskog veznjaka na terenu vidjeti najranije u petak 21. kolovoza u 21 sata na gostovanju kod Real Betisa.

Barzićev Elche sezonu će također otvoriti na gostovanju, i to kod povratnika Deportiva La Coruñe u ponedjeljak 17. kolovoza u večernjem terminu od 21 sat.

Sve utakmice La Lige, nastupe hrvatskih reprezentativaca te najzanimljivije trenutke sa španjolskih stadiona pratite ekskluzivno tijekom čitave sezone na kanalima Sport Kluba.