La Liga ipak podlegla pritisku, Barcelona neće u SAD!

Španjolska La Liga je u utorak objavila da odustaje od planova da se utakmica između Barcelone i Villarreala igra u Miamiju u prosincu zbog "neizvjesnosti koja je nastala u Španjolskoj posljednjih nekoliko tjedana".

Uefa je bila odobrila preseljenje utakmice u Sjedinjene Države prije dva tjedna, ali je to učinila “nevoljko”, rekavši da nije pronašla okvir u Fifinim statutima za protivljenje tom potezu.

Zatim su uslijedili prosvjedi igrača: igrači La Lige stajali su mirno prvih 15 sekundi svojih utakmica tijekom vikenda u koordiniranom odgovoru Španjolskog nogometnog saveza na “nedostatak transparentnosti, dijaloga i koherentnosti” lige.

“LaLiga duboko žali što ovaj projekt, koji je predstavljao povijesnu i neusporedivu priliku za međunarodno širenje španjolskog nogometa, neće moći krenuti naprijed”, navodi se u izjavi lige. “Održavanje službene utakmice izvan naših granica bio bi odlučan korak u globalnom rastu natjecanja, jačanju međunarodne prisutnosti klubova, pozicioniranju igrača i vidljivosti španjolskog nogometa na strateškom tržištu kao što su Sjedinjene Države.”

“Projekt je u potpunosti bio u skladu sa svim saveznim propisima i nije utjecao na integritet natjecanja, što su potvrdile nadležne institucije odgovorne za osiguravanje usklađenosti, koje su mu se protivile iz drugih razloga”, dodaje La Liga navodeći kako “odricanje od takvih prilika za pronalaženje novih tržišta ometa stvaranje novih prihoda”.

Utakmica Barcelona-Villarreal trebala se igrati 20. prosinca na stadionu Hard Rock, domu Dolphinsa u Miami Gardensu.

POVEZANO Kapetan Real Madrida žestok: ‘La Liga je neregularna zbog ovog poteza Barcelone’

Dodavanje nogometne utakmice tog vikenda stvorilo bi neke komplicirane logističke probleme. Dolphinsi bi trebali biti domaćini “Sunday Night Footballa” protiv Cincinnati Bengalsa 21. prosinca, utakmice koja bi se mogla premjestiti na uobičajeni popodnevni termin. A sveučilišni nogometaši Miami Hurricanes mogli bi biti domaćini utakmice prvog kruga doigravanja sveučilišnog nogometa na stadionu 20. prosinca.

S obzirom na to da je plan s Miamijem otkazan, utakmica Barcelona-Villarreal trebala bi se igrati 21. prosinca kako je prvobitno planirano.

Igračima Barcelone i treneru Hansiju Flicku nije se svidjela ideja da se u njihove itinerere dodaju dodatna putovanja jer španjolski prvak početkom siječnja putuje u Saudijsku Arabiju gdje se igra španjolski Superkup.