KVIZ / Provjerite svoje znanje o La Ligi koju od ove sezone ponovno gledamo na SK

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(AP Photo/Pablo Garcia) via Guliver Image

La Liga se od ove sezone vratila na Sport Klub gdje smo već imali priliku gledati dvije uzbudljive utakmice između Alavesa i Getafe te Seville i Raya Vallecana. U nedjelju su se odigrali susreti Racing Santandera i Villarreala (X:Y) te Espanyola i Levantea (X:Y), a u ponedjeljak je na redu okršaj Deportiva La Corune i Elchea. Dok čekate nova uzbuđenja u španjolskom nogometu, okušajte se u kvizu koji je pripremio naš Krešimir Karačić.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.