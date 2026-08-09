Kovačić i Gvardiol zaigrali od prve minute u porazu Man. Cityja protiv Atletica

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GrahamxHuntx PSI via Guliver

Nogometaši Manchester Cityja pobijedili su Atletico Madrid s 3-1 u pripremnoj utakmici odigranoj u Seulu, u kojoj je momčad Enza Maresce napravila preokreot u drugom poluvremenu.

Hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić opet su bili u početnoj postavi Cityja. Gvardiol je odigrao cijelu utakmicu na poziciji lijevog beka, a Kovačić je kao zadnji vezni igrao do 61. minute.

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Atletico je na poluvremenu imao prednost zahvaljujući pogotku Jorgea Domingueza iz 43. minute.

U drugom poluvremenu je uslijedio preokret koji su režirali dvostruki strijelac Omar Marmoush (57, 59) i dvostruki asistent Antoine Semenyo. Pobjedu Marescine momčadi potvrdio je u 90. minuti Rayan Ait-Nouri.