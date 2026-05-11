Komentatori Real Madrid TV-a: ‘La Liga nije ozbiljna, ovo je cirkus i farsa’

Komentatori Real Madrida su se požalili.

Start Erica Garcije na Judea Bellinghama izazvao je burne reakcije u prijenosu Real Madrid TV-a u El Clasicu u kojem je Barcelona slavila 2:0 i postala prvak Španjolske.

Komentatori službenog klupskog kanala ocijenili su da je situacija morala biti detaljnije prikazana gledateljima te su izrazili nezadovoljstvo jer, kako su rekli, nije bilo dovoljno ponovljenih snimki spornog trenutka.

Način na koji se realiziraju prijenosi utakmica španjolske lige komentatori su ocijenili kao sramotan, a kao najgori problem istaknuli su nedostatak ponovljenih snimki.

“Španjolska liga nije ozbiljna. To je Tebasova liga, Negreirina liga. To je cirkus i farsa. Ovo je užasno”, poručili su.

“Kada su se događale kontroverzne situacije, znali smo vidjeti odlične panoramske kadrove kada je Real Madrid bio momčad nad kojom je napravljen prekršaj. A sad, još jednom, prijenos se prekida u trenutku ključnog prekršaja”, dodali su.

Posebno su naglasili kako je gledateljima, po njihovom sudu, uskraćena jasna snimka incidenta.

“Mogao je to biti crveni karton za Danija Olma. Gledatelju se uskraćuje ponovljena snimka nečega što se jednostavno dogodilo. Ako to do sada nismo vidjeli, više nikada nećemo ni vidjeti, baš kao i mnoge druge stvari, primjerice kada nisu željeli pokazati Mbappea kako krvari.”

Nastavili su i dalje.

“To što slika nije emitirana već vam daje naslutiti što se moglo dogoditi, uzimajući u obzir povijest. Da je nisu prikazali, ne bi bilo problema”, poručili su komentatori.

Smatraju da je potez Erica Garcíje mogao biti kažnjen najstrožom kaznom.

“Možda je guranje u predjelu vrata nešto više, ali to nismo vidjeli. Ono što jesmo vidjeli bio je lakat Erica Garcíje, a to je jasno jedanaesterac i prekršaj za crveni karton.”

Bili su kritični i prema sucu Hernandezu Hernandezu i VAR sobi.

“S Hernandezom Hernandezom na terenu, što uopće možete očekivati? A VAR? Nije važno. Ako ovo gledamo, samo se ponavlja ono što se događa iz tjedna u tjedan i sada se ponovno potvrđuje.”