Klopp iskreno: ‘To me živcira! Nijednom me Real nije zvao, možda u isto vrijeme preuzmem i Atletico…’

Klopp će tijekom nadolazećeg Svjetskog prvenstva u nogometu biti stručni komentator njemačke televizije MagentaTV, a upravo je za tu kuću govorio o najnovijim pričama o dolasku u Real.

POVEZANO Guardiola: Sljedeće sezone bit ćemo prvaci. Real nije moj najveći izazov, to je Klopp

“Dobro je da ste to spomenuli. Kada je priča zapravo priča? Kada netko uzme list papira i napiše nešto na njemu? Ili kada zaista ima razlog da nešto napiše, kada se stvarno nešto događa“, rekao je Klopp.

“Kakva je situacija? Kažu, prije nekog vremena Klopp je dobio poziv iz Reala. ‘Florentino Pérez na telefonu: Jürgene, kako si?’ Je li to dovoljno da OE24 — ne znam je li to umjetna inteligencija ili neki čovjek — napiše neku glupost“, zapitao se Klopp.

Njemački stručnjak inzistira da nikada nije dobio poziv iz Reala te da su sve takve vijesti čista izmišljotina, a čak se i našalio kako ide u Madrid, ali da preuzima Realova rivala — Atlético Madrid.

“To me živcira. Da me Real zvao, to bi se već saznalo, ali sve je to glupost. Nisu me zvali. Niti jednom. Tu je i moj agent, možete pitati i njega. Nisu zvali ni njega.”

“Možda u isto vrijeme preuzmem i Atlético, tko zna. Oprostite, morali ste me prvi nazvati“, našalio se.

Gotovo paralelno s pričama da preuzima Real (ili reprezentaciju Njemačke), Kloppa prate i glasine da više neće raditi kao trener.

“Istina je da sada ne razmišljam o novom trenerskom poslu, ali tko zna što će biti za nekoliko godina. Trenutačno zaista nemam nikakve planove po tom pitanju. Za svoje godine imam prilično dobar život, ali kao trener još nisam potpuno završio. Nisam ni u godinama za mirovinu. Tko zna što se može dogoditi za koju godinu. Planova nema, ali vidjet ćemo“, zaključio je Klopp.