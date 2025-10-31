Katalonci: Već su dogovoreni iznosi za transfer Varele, u Barceloni slave njegov potez

Podijeli :

Damir Krajac/CROPIX via Guliver

Cardoso Varela mogao bi se vrlo brzo naći u Barceloni...

Mladi Portugalac je je prema pisanju katalonskog Mundo Deportiva zakaparen te je odlučeno da će karijeru nastaviti u Barceloni, a poznato je i koliku odštetu će dobiti Dinamo. Katalonci o tome pišu u tekstu pod naslovom “Barca slavi svoju okladu na Cardosa Varelu”.

Nedavno je Varela zabio gol za konačnih 1:1 protiv Malmoa u Europskoj ligi, što je Kataloncima bio povod za tekst. “Mladi i talentirani portugalski krilni igrač, pod kontrolom katalonskog kluba, postigao je gol za Dinamo u Europskoj ligi”, piše Mundo Deportivo i nastavlja:

“Barca održava redovite kontakte s predstavnikom Cardosa Varele, mladog i talentiranog portugalskog krila od 17 godina koji oduševljava u Dinamu, klubu s kojim je potpisao ugovor na tri godine, do ljeta 2028. Na Camp Nouu pomno prate njegov razvoj”, dodaju Katalonci i objašnjavaju zašto:

“Već su dogovoreni iznosi za njegov budući transfer – oko 5 milijuna eura fiksno, plus još 20 milijuna kroz bonuse.”

Još će neko vrijeme Varela ostati u Zagrebu.

“U Zagrebu ne namjeravaju prodati svoj dragulj prije isteka dvije godine, ali znaju da, ako se njegov razvoj nastavi ovim tempom, ima zajamčen dolazak u Barcelonu. U posljednjem kolu Europske lige Cardosu Vareli bilo je dovoljno pet minuta da zabije gol protiv Malmöa. Zato u Barci slave taj potez.”

Za kraj su zaključili:

“Na nedavnim sastancima Varelinog agenta Andyja Bare sa sportskim direktorom Decoom, njegovo se ime spominjalo s imenima drugih igrača. Ne treba zaboraviti da je obećavajući Hrvat Lovro Chelfi, još jedan mladi talent, ovog ljeta stigao kako bi pojačao juniorsku momčad Barcelone.”