Kapetan Barcelone vraćen je u sastav pred važan ogled Lige prvaka

Marc-Andre Ter Stegen konačno je vraćen u kadar Barcelone za utakmicu Lige prvaka protiv Eintrachta iz Frankfurta, čime je završeno njegovo sedmomjesečno izbivanje obilježeno teškom ozljedom i špekulacijama o narušenim odnosima s klupskim čelnicima.

Iako je klub ranije ovog tjedna objavio da je vratar prošao liječničke preglede, tek je odluka trenera Hansija Flicka da ga ponovno uvrsti među kandidate za susret potvrdila da je njegova duga rehabilitacija doista gotova. No, oporavak se odvijao uz ozbiljne tenzije. Tijekom ljeta kružile su glasine o ozbiljnom sukobu između ter Stegena i uprave, a pojedini lokalni mediji nazivali su cijelu situaciju “potpunim ratom”.

Nakon ozljede pojavile su se informacije da Barcelona planira iskoristiti njegovu odsutnost kako bi izvan ograničenja platnog proračuna registrirala novog vratara, Joana Garcíju. Stvar je kulminirala navodnim ter Stegenovim odbijanjem potpisivanja potrebne medicinske dokumentacije.

Zbog toga su se pojavile prijetnje disciplinskim postupcima, pa čak i privremeno oduzimanje kapetanske trake. Iako se pravna drama na kraju smirila, posljedice sukoba ostale su, a odnosi između igrača i uprave ostaju napeti i krhki.

U cijelom metežu iskočio je Joan García. Otkrivenje mladi vratar, koji je stigao iz Espanyola za 25 milijuna eura, impresionirao je navijače smirenošću i sjajnim obranama, posebno jer su mnogi bili nezadovoljni ter Stegenovom formom prije ozljede.

García je upisao četiri utakmice bez primljenog gola u La Ligi i niz ključnih intervencija, čime je učvrstio svoju poziciju na golu. Ter Stegen sada mora dokazati ne samo da je fizički spreman, već i da i dalje zaslužuje mjesto u sastavu koji je naučio pobjeđivati bez njega.

Barcelona na Camp Nouu dočekuje Eintracht u važnom europskom ogledu. Njemački klub poznat je po agresivnom stilu igre i glasnoj podršci navijača, koji su 2022. spektakularno preplavili stadion u Europa ligi, događaju kojeg se u Barceloni još uvijek prisjećaju s nelagodom. Flickova momčad pobjedom želi osigurati prolazak u osminu finala.

Ter Stegenova budućnost sada je predmet brojnih nagađanja. S obzirom da je Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi sve bliže, svjestan je da si ne može dopustiti sezonu provedenu na klupi želi li ostati u planovima izbornika Juliana Nagelsmanna.

Njemački mediji spominju moguć odlazak u siječnju ako u sljedećim tjednima ne vrati ulogu prvog vratara. Za sada se vratio u momčad. Hoće li ga navijači na Camp Nouu dočekati kao junaka povratnika ili kao igračku prošlosti – uskoro će se vidjeti.