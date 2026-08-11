Kaos u Atleticu uoči početka La Lige: Simeone ‘pobjegao’ na Ibizu u ključnom trenutku!?

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David Klein Sportimage via Guliver

Julián Álvarez donio je konačnu odluku — napadač Atlético Madrida želi pod svaku cijenu napustiti klub, a krivac je, između ostalog, Diego Simeone.

Nakon što u klupskom kampu nije uspio pronaći trenera Diega Simeonea kako bi s njim licem u lice razgovarao i zatražio pomoć oko odlaska, 26-godišnji Argentinac poručio je prisutnima u sportskom centru da više ne namjerava trenirati s momčadi te da na njega slobodno više ne računaju.

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Kako navodi španjolski list Mundo Deportivo, Álvarez je u ponedjeljak doživio potpunu provalu bijesa. Već duže vrijeme inzistira na odlasku, što je javno najavio još tijekom prošlog Svjetskog prvenstva, a njegov jedini cilj i dalje je prelazak u Barcelonu.

Kada se napadač pojavio u trening-kampu, dočekala ga je informacija da je njegov trener otputovao na dvodnevni odmor na Ibizu, dok je izvršni direktor Miguel Ángel Gil Marín također bio odsutan. Álvarez je tada pred klupskim djelatnicima jasno poručio da se ne namjerava povući i da na njega više ne moraju računati.

Prema pisanju španjolskog lista, Álvarez smatra da je Simeone pokazao kukavičluk jer se nije htio suočiti s problemom i razgovarati s njim, iako je vrlo dobro znao da Argentinac traži sastanak kako bi se napokon razriješila pat-pozicija oko njegovog transfera. Ono što Álvarez nikako nije očekivao bio je trenerov odlazak na Ibizu, budući da su svi u klubu bili upoznati s njegovim dolaskom i željom za razgovorom.

Drugi čovjek koji je mogao rasplesti situaciju, izvršni direktor Gil Marín, također je bio na odmoru i nedostupan, što je dodatno razbjesnilo argentinskog napadača. Álvarez je situaciju htio riješiti mirnim putem i dijalogom, no kako mu ta prilika nije pružena, njegovo je strpljenje u potpunosti puklo. Djelatnicima u kampu dao je do znanja da će njegov potez imati ozbiljne posljedice, izgovorivši oštru poruku: “Ne računajte na mene.”

Očekuje se da će Álvarez početi provoditi svoju odluku od srijede, kada se Simeone vraća na posao i kada bi trebao voditi trening momčadi. Trener tada više neće imati opravdanja za izbjegavanje razgovora. Álvarez tvrdi da mu je uprava kluba još u veljači obećala da će moći otići ovoga ljeta, zbog čega ostaje čvrst u svojoj namjeri i čini sve kako bi izborio transfer u Barcelonu.

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