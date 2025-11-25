Kane odgovorio na glasine da odlazi u Barcelonu: ‘Nisam imao…’

Podijeli :

Guliver

Barcelona je označila Harryja Kanea kao glavnu metu za zamjenu Roberta Lewandowskog, videći 32-godišnjeg Engleza kao idealnog nasljednika 37-godišnjeg Poljaka, čiji ugovor istječe u lipnju.

Prema pisanju engleskih medija, katalonski klub bio bi spreman aktivirati Kaneovu otkupnu klauzulu u Bayernu, vrijednu oko 60 milijuna eura sljedećeg ljeta.

Ipak, čini se da transfer neće biti realiziran. U razgovoru za Bild, Kane je demantirao sve spekulacije:

“Nisam imao nikakav kontakt ni s kim.”

VIDEO / Bayern preokrenuo protiv Freiburga: Kane došao na gol od Hrvata

Dodao je kako unutar Bayerna još nisu razgovarali o njegovoj budućnosti:

“Još nismo razgovarali o mojoj situaciji u Bayernu”, te da nema žurbe donositi odluku.

Napadač je istaknuo i da je sretan u Münchenu, gdje je brzo postao ključni igrač:

“Zaista sam sretan u Münchenu. Malo je vjerojatno da će se nešto promijeniti.”

Kane se od dolaska iz Tottenhama u kolovozu 2023. pokazao kao ogromno pojačanje za Bayern, postavši u rujnu najbrži igrač ovog stoljeća s 100 golova za klub iz jedne od pet najjačih europskih liga, a u svibnju je prekinuo svoj dugogodišnji post bez trofeja osvojivši Bundesligu.