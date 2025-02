Jovićević za SK: Real te ubije mentalitetom, a Gvardiol? Možda već i sad najbolji u Europi

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

U srijedu smo vidjeli jednu od najluđih utakmica u Ligi prvaka, a akteri su bili Real Madrid i Manchester City.

Real Madrid je na Etihadu ponovno pokazao svoj pobjednički mentalitet. Nakon što su do 86. minute gubili 2:1, uspjeli su se vratiti. Joško Gvardiol je prvo u 19. minuti asistirao Erlingu Haalandu za vodstvo Cityja 1:0, a onda je izjednačio Kylian Mbappe u 60. Haaland je ponovno donio vodstvo Cityju 2:1 iz penala u 80. minuti. Ali je onda Real preokrenuo golovima Brahima Diaza u 86. minuti te Judea Bellinghama u drugoj minuti nadoknade.

A dobro poznaje taj mentalitet Kraljeva hrvatski trener Igor Jovićević koji je i sam bivši Realovac. Naravno, i dalje prati momčad iz Madrida. Za Sport Klub otkrio nam je kako je on vidio ovu ludu utakmicu.

“Mislim da je ovaj put Real ipak pokazao snagu i jednu kolektivnu igru, pogotovo u obrani. Igrali su jako disciplinirano i City nije bio toliko dominantan kao u prijašnjim utakmicama. Prije su stvarali više prilika, bili su puno opasniji i s posjedom i sa šansama. Ovaj put se to nije dogodilo. Čak je u drugom poluvremenu Real bio dominantniji i zaslužio pobjedu. Iskoristili su mentalni pad Cityja, koji je prisutan već duže vrijeme. Nakon primljenog gola osjetili su nesigurnost, i kao da u sebi govore: “Sad ćemo primiti još jedan.” Jednostavno, ne mogu prelomiti utakmicu uvjerljivije, nemaju onu mentalnu čvrstoću kao prije, da melju i melju, i da se ti bojiš nih. Izgubili su taj autoritet”, rekao je Jovićević za Sport Klub.

Ne kaže se bez razloga – ne otpisujte nikad Real…

“Da, taj karakter, taj mentalitet Reala, taj duh Juanita, koji je godinama usađen u njih. Oni vjeruju do kraja. Protivnici to znaju, i kad igraš protiv Reala, znaš da se to može dogoditi. Jednostavno te ubiju svojim mentalitetom i natjeraju te da se povučeš. Nakon tog gola dobili su ogroman adrenalin, a najbolja taktika je ona kad zabiješ gol pred kraj utakmice. Kad igraš protiv Reala i oni zabiju pred kraj, to je kao da si izgubio utakmicu”, komentirao je hrvatski trener.

City sad čeka uzvrat na Santiago Bernabeuu.

“Sigurno da će biti teže. City se ne može promijeniti, igrat će svoj stil. Igrali su kroz posjed, čak su strukturalno dobro stajali. Postavljeni u 2-3-5 varijantu, dosta usko. Gvardiol i Akanji su bili blizu jedan drugome, Stones također. Pokušavali su sužavati igru u sredini da bi izvlačili Valverdea i Mendya sa strane, a onda ih lovili u međuprostorima, tzv. “half-space” zonama. To je u prvom poluvremenu čak izgledalo dobro.

Imali su problema, ali kažem, ta stabilnost ili neka ravnoteža u posjedu. Nakon drugog gola Real je preuzeo inicijativu, oni su bili dominantniji i čak su im u jednom trenutku oduzeli loptu na dulji period. U drugom poluvremenu Real je stabilizirao te pukotine koje su imali u prvom dijelu, a City je izgubio ritam, izgubio je loptu. A oni se teže brane nego što napadaju. Tako da… Real je zasluženo pobijedio, iako je City u prvom poluvremenu imao naznake da će kontrolirati cijelu utakmicu.”

Englezi su nakon utakmice na sav glas hvalili hrvatskog stopera Joška Gvardiola. A upravo je Jovićević bio taj koji mu je dao pravu priliku u Dinamu.

“Siguran sam da će s godinama biti još bolji i bolji. Naravno da je bolji igrač danas nego što je bio prije tri godine. Ali ono što se vidjelo kad je počinjao – ima cjelokupnu panoramu igre ispred sebe. Njegova igračka inteligencija je na najvišoj razini, može predvidjeti situacije brže od drugih.

Ima vrhunske tehničke kvalitete, igra sjajno i lijevom i desnom nogom, agresivan je, brz, dobro anticipira situacije. Sada trenira s vrhunskim trenerom i zna iskoristiti prostore koje protivnik ostavlja. On može biti samo još bolji. Siguran sam da ga čeka velika karijera, jer je mlad, skroman, ambiciozan i fenomenalan dečko. Ima sve preduvjete da postane jedan od najboljih u Europi. Ako već i sad nije najbolji u Europi, recimo to tako.”

Vidi li ga u nekoj budućnosti u Real Madridu?

“Pa jedino što je bolje od Cityja je Real, tako da bi mu jedini logičan korak bio prelazak u Real. To bi bilo nešto prirodno za njega. Ali kažem, City je imao ove sezone problema, ali to je normalno – svaka momčad prolazi kroz svoje krize i loše periode. Ne možemo sada sve baciti pod tepih i reći da ništa ne valja. Treba istrpjeti taj period i izvući maksimum.”

U sjeni te lude utakmice bio je i transparent navijača Cityja. Razvili su veliki transparent sa slikom Rodrija kako ljubi Zlatnu loptu uz natpis: “Prestani plakati” (“Stop crying your heart out”). Poručili su navijači Građana da je ta poruka bila upućena Florentinu Perezu. “On je bio taj koji je pokrenuo kampanju blaćenja Rodrija i bojkota Zlatne lopte. Treba poslati poruku bez obzira na rezultat utakmice”, poručili su navijači.

“Reći ću kao Pep Guardiola, bio sam u svlačionici, nisam vidio transparent i kad sam izašao nisam ga vidio, neka ostane na tome”, našalio se na kraju Jovićević.