Jedan od najboljih igrača svijeta bio je blizu prelaska u Dinamo: ‘Htio je taj transfer, no…’

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Hrvatski nogometni menadžer Marjan Šišić, koji zastupa Joška Gvardiola, Filipa Krovinovića, Frana Brodića, Leona Belcara i druge, otkrio je zanimljivu priču o tome kako je prije nekoliko godina nudio Raphinhu Dinamu.

“Preporučio sam ga Dinamu kroz svoje portugalske partnere. To su ozbiljni ljudi s vezama u Portu i Vitoriji Guimaraes. Preko tih istih ljudi je nekoliko godina ranije krenula i priča o Soudaniju, preko tih ljudi sam ga s Dankom Đikićem doveo u Dinamo”, rekao je Šišić za Index pa otkrio gdje je taj posao zapeo:

“Nazvali su me Portugalci i rekli: ‘Gle, imamo sada jednog koji je još jači od Soudanija.’ Pričali smo s njegovim agentom. On je bio za, igrač je isto bio za taj transfer, no Dinamo se nije mogao dogovoriti s Vitorijom oko odštete.”

Transfer je na kraju propao:

“Bili smo blizu. Dinamo je dao ozbiljnu ponudu i razlika nije bila velika, ali je iz Engleske došlo konkretnije zanimanje i predsjednik Vitorije je preko noći digao cijenu višestruko. Tu se više nismo mogli naći i otišao je drugim putem”, otkrio je Šišić.

Raphinha je tako 2018. godine za svega 6.5 milijuna eura prešao iz Vitórije Guimarães u Sporting, čime je započeo njegov uspon prema vrhu europskog nogometa. Nakon samo jedne sezone u Lisabonu, klub ga je prodao Rennesu za 21 milijun eura, a već godinu kasnije Brazilac je za 19 milijuna eura potpisao za Leeds.

Njegove sjajne partije u Premier ligi privukle su Barcelonu, koja ga je u ljeto 2022. godine dovela za 58 milijuna eura. Danas je Raphinha jedan od najboljih igrača svijeta, a u dresu Barcelone odigrao je 151 utakmicu, postigao 57 golova i upisao 53 asistencije.