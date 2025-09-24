Izraelac osigurao pobjedu Villarrealu protiv Seville, navijači mu zviždali u Andaluziji

Podijeli :

Manuel Blondeau AOP.Press via Guliver

Izraelski nogometaš Manor Solomon, koji je u utorak zabio pobjednički gol za Villarreal u gostujućoj pobjedi od 2-1 nad Sevillom, dočekan je na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan zvižducima i povicima "Izrael ubija“.

“Ovaj branitelj genocida dolazi u našu kuću. U Nervionu (četvrti Seville) nema mjesta za cioniste“, priopćila je Sevillina navijačka skupina Biris Norte uoči utakmice španjolskog prvenstva.

Solomon, 26-godišnje lijevo krilo došao je ljetos iz londonskog Tottenhama na posudbu u Villarreal, što se nije bilo svidjelo niti dijelu navijača tog španjolskog kluba.

Igrač s 46 nastupa za reprezentaciju Izraela otvoreno je podržavao politiku svoje zemlje u Pojasu Gaze objavljujući komentare na društvenim mrežama.

U utorak je ušao u igru u 84. minuti nakon čega su se stadionom u Sevilli prolomili zvižduci i povici “Izrael ubija“, a neki domaći navijači mahali su palestinskim zastavama.

Solomon je dvije minute kasnije zabio gol. Preko društvenih mreža obratio se navijačima Villarreala: “Jako sam zadovoljan zbog svog prvog gola i pobjede“.

Villarreal je poveo golom Tanija Oluwaseya u 17. minuti, a za Sevillu je izjednačio Djibril Sow u 51. Solomon je zabio za konačnih 2-1 pa se Villarreal nalazi na trećem mjestu u prvenstvu nakon šest odigranih kola.

Ujedinjeni narodi su u svom izvještaju objavljenom prošli tjedan naveli da Izrael provodi genocid u Palestini, a diljem Španjolske se održavaju prosvjedi. Prosvjednici su bili prekinuli biciklističku utrku La Vueltu zbog sudjelovanja predstavnika Izraela, a najavili su akcije usmjerene protiv sudjelovanja Maccabija i Hapoela u košarkaškoj Euroligi.

Španjolska vlada traži izbacivanje Izraela iz međunarodnih sportskih natjecanja. Izrael je optužio Španjolsku za “antisemitizam“.