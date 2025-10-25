Iz Barcelone stigle loše vijesti pred El Clasico, u Madrid idu bez jednog od ključnih igrača

Podijeli :

Guliver Image

Iz katalonskog kluba stižu loše vijesti pred nedjeljni El Clasico u Madridu.

Brazilski napadač i jedan od ključnih igrača Barcelone u eri Hansija Flicka, Raphinha, neće biti spreman za utakmicu u Madridu. Potvrdio je to Flickov pomoćnik Marcus Sorg, koji predvodi momčad zbog suspenzije Nijemca.

“Svaka momčad htjela bi imati Raphinhu na travnjaku, no situacija je takva kakva jest… I dalje je ozlijeđen. S druge strane, postoji mogućnost da će Ferran Torres biti spreman za susret”, rekao je Sorg pa nastavio:

“Čast mi je što ću biti na klupi, premda je Flickov izostanak veliki nedostatak. Očekujem da ćemo pokazati svoje snage, što se ponajprije odnosi na visoki pritisak. Želimo li dobar rezultat, trebat ćemo Laminea Yamala u najboljem izdanju. Ovakve utakmice uvijek su 50-50, nikada ne znate što vas čeka na Bernabeuu, no bit ćemo spremni. Razgovarali smo o protivnicima, naši braniči spremni su za Viniciusa i Mbappea.”

Raphinha ima problem s kvadricepsom desne noge još od kraja rujna i utakmice s Real Oviedom.

El Clasico je na rasporedu sutra od 16.15 sati.