Ivan Rakitić dobio novu počast – postao je ambasador ponajbolje svjetske lige

HNK Hajduk Split

U prvenstvenoj pauzi Hajdukov tehnički direktor Ivan Rakitić otputovao je do Španjolske i to s dobrim razlogom.

Rakitić je naime postao službeni ambasador španjolske La Lige.

“Imao sam vrlo dobar dan sa svojim prijateljima iz La Lige. Sretan sam što sam kao ambasador postao dio ove obitelji i što se mogu boriti za njen budući rast i razvoj”, napisao je Rakitić na objavi na svom X profilu.

Podsjetimo, proslavljeni hrvatski reprezentativac odigrao je 438 utakmica za Sevillu i Barcelonu te ostavio trag kao jedan od najplemenitijih veznjaka svoje generacije.