Igrač Real Madrida optužen za rasizam, klub se odmah ispričao

AP Photo/Francisco Macia via Guliver

Nakon što se u središtu pažnje zbog rasizma našao Vinicius Junior, sada se u neugodnoj situaciji našao njegov suigrač.

Real Madrid je uputio ispriku u ime braniča Deana Huijsena na kineskoj društvenoj mreži Weibo. Razlog? Na njegovom Instagram profilu ponovno je podijeljen sadržaj koji je dio korisnika protumačio kao uvredljiv prema Azijcima.

“Uistinu se ispričavam svojim kineskim prijateljima. Ranije sam nenamjerno proslijedio sadržaj koji je sadržavao uvredljive poruke. To je bilo potpuno nenamjerno i žao mi je zbog neugode koju sam prouzročio”, stoji u službenom priopćenju madridskog kluba na kineskom jeziku.

Sporna objava pojavila se ovog vikenda, kada je Huijsen ponovno podijelio fotografiju koju su kineski korisnici ocijenili rasističkom jer prema njihovom tumačenju aludira na oblik očiju Azijata. Snimka zaslona, koja je u međuvremenu uklonjena s njegova profila, prikazivala je osobu azijskog podrijetla uz dva komentara – “Čak ga i Kinezi zovu Kinezom” i “Mogli biste mu zavezati oči koncem za zube”.