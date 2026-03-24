Hrvatski liječnik spasio Mbappeu karijeru? Sve je počelo njegovim pozivom

AP Photo/Jose Breton via Guliver Image

Kylian Mbappé otkrio je da su njegovi problemi s koljenom bili znatno ozbiljniji i kompleksniji nego što se ranije mislilo u javnosti. Francuski napadač priznao je kako je točnu dijagnozu dobio tek u Parizu, dok su u Francuskoj u međuvremenu iznesene ozbiljne optužbe na račun liječničke službe Reala Madrida, o čemu je govoreno i u podcastu Marce.

Prema navodima španjolskog lista Marca, cijela priča započela je pozivom hrvatskog liječnika Nike Mihića, koji se tijekom sezone ponovno priključio liječničkom timu Reala. On je kontaktirao jednog od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za ozljede koljena, dr. Bertranda Sonnery-Cotteta, i zatražio dodatne preglede za Mbappéa. Upravo je francuski specijalist, koji je tijekom karijere radio i s Karimom Benzemom, Zlatanom Ibrahimovićem te Mouctarom Diakhabyjem, pregledao igrača i postavio dijagnozu koja je potom odredila novi smjer njegova oporavka.

Lista ozljeda u Realu je sve duža: Uz Mbappea i Bellinghama sada je tu još jedna zvijezda

Mbappé je prvi put otvorenije progovorio o situaciji u Parizu, neposredno prije odlaska s francuskom reprezentacijom u Sjedinjene Američke Države, pritom jasno dajući do znanja koliko mu je teško palo razdoblje neizvjesnosti.

“Srećom, u Parizu sam dobio točnu dijagnozu pa smo uspjeli složiti najbolji plan oporavka kako bih se vratio u pravu formu i dočekao spreman kraj sezone s Real Madridom, ali i Svjetsko prvenstvo. Dijagnozu sam saznao na određeni datum koji sada ne mogu otkriti, no sve što se prije toga govorilo bilo je potpuno pogrešno. Nisam to razdoblje prošao na najbolji način, nisam bio najsretniji igrač na svijetu”, izjavio je Mbappé.

Njegovo nezadovoljstvo moglo se primijetiti i na terenu posljednjih mjeseci. Iako je osjećao bol i nelagodu, nije imao jasan odgovor o uzroku problema. Unatoč svemu, nastavljao je igrati, a svaki novi nastup dodatno je poticao sumnju da ozljeda nije adekvatno riješena.

Posebno su snažno odjeknule izjave novinara Daniel Riolo s RMC-a, koji tvrdi da je u cijelom slučaju došlo do ozbiljnog propusta u liječenju.

“Jasno je da je napravljena pogreška čim je igrač odlučio otići u Pariz. Rekao bih da je dijagnoza Mbappéova koljena bila katastrofalna, čak i gora od toga, jer se radilo o vrlo ozbiljnoj grešci. Zbog toga su neki ljudi i smijenjeni, što zbog ostalih problema s ozljedama, što velikim dijelom i zbog ovoga”, rekao je Riolo.

Francuski novinar iznio je i detalj koji je izazvao najveće zaprepaštenje.

“Zbog te je pogreške sve moglo završiti vrlo ozbiljno. Mbappé je igrao utakmice ne znajući što mu je. Mogao je teško stradati, pokidati koljeno. Nastavio je igrati, bol nije prolazila i bilo mu je jasno da nešto nije u redu.

Pogreška je bila golema – pregledavali su mu pogrešno koljeno. Zvuči nevjerojatno, ali to se dogodilo. A kad igrate s ozljedom koju nitko nije prepoznao, posljedice mogu biti vrlo opasne”, ustvrdio je Riolo.

Iako takve tvrdnje zasad nisu službeno potvrđene, dodatno su potaknule rasprave o načinu na koji je Real Madrid vodio ovaj slučaj, osobito jer je sam igrač, prema vlastitim riječima, dugo čekani odgovor dobio tek u Parizu.

Unatoč svemu, za Real Madrid stižu i pozitivne vijesti. Mbappé se postupno vraća u natjecateljski ritam i sve upućuje na to da bi uskoro mogao dobiti veću minutažu. Očekuje se da će biti spreman već za prvu od dvije utakmice francuske reprezentacije protiv Brazila.

Iako još nije započeo utakmicu od prve minute za Real, njegovi ulasci s klupe protiv Manchester Cityja i Atlética iz Madrida pokazali su da oporavak ide u dobrom smjeru, a prve reakcije bile su vrlo ohrabrujuće. Sada ostaje vidjeti je li konačno iza sebe ostavio razdoblje neizvjesnosti i može li bez novih problema uhvatiti punu formu u ključnom dijelu sezone.