Hrvat kvari planove Španjolcu i preuzima klupu kultnog kluba?

Španjolski strateg nakon tri godine odlazi s klupe.

Andoni Iraola nakon tri godine napustit će klupu Bournemoutha, potvrdio je u utorak engleski klub. Španjolski strateg odlazi na kraju tekuće sezone i završava uspješan angažman kojim je Bournemouth etablirao u klub sigurna statusa premierligaša.

Odmah su krenula šuškanja o njegovoj budućnosti, pa su ga tako proglasili i novim trenerom Athletic Bilbaa. Ernesto Valverde je nedavno također objavio svoj odlazak na kraju sezone s klupe Bilbaa pa se Iraola odmah prometnuo u jednog od favorita za klupu.

A planove bi Iraoli pokvariti mogao Hrvat. Edin Terzić, Nijemac hrvatskih korijena se također po Valverdeovoj objavi počeo spominjati kao jedan od njegovih mogućih nasljednika.

Kako tvrdi talijanski insajder Matteo Moretto između Edina Terzića i Athletica već postoji usmeni dogovor.

“Andoni Iraola se nalazi na užem popisu, ali Edin Terzić je taj koji trenutačno ima veće šanse”, piše Moretto.

No, iz drugih izvora stižu pak informacije da konačna odluka još nije donesena te da će čelnici baskijskog velikana još neko vrijeme dvojiti između Iraole i Terzića.