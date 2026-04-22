Hit trener o glasinama da bi mogao u Real: ‘To me sad uopće ne zanima’

Trener Stuttgarta, Sebastian Hoeness (43), utišao je šuškanja o interesu Real Madrida za njega uoči sutrašnje polufinalne utakmice DFB-Pokala protiv Freiburga, za koju su sve ulaznice rasprodane.

“Trenutačno me to uopće ne zanima“, rekao je Hoeness na konferenciji za novinare, dodajući da je fokusiran na završnicu sezone, dok momčad pokušava obraniti prošlogodišnji Kup i osigurati mjesto u Ligi prvaka kroz Bundesligau.

“Ista procedura kao i svake godine, rekao bih. Mislim da smo s vremena na vrijeme razgovarali o tim temama u završnoj fazi i mislim da su odgovori uvijek bili prilično jasni. Nisam dopustio da se pojave bilo kakve sumnje“, dodao je.

Bild je objavio da se Hoeness razmatra među opcijama madridskog kluba u potrazi za zamjenom za Alvara Arbelou.

Također se nagađa da bi Pep Guardiola mogao napustiti Manchester City, dok bi trener Bayerna, Vincent Kompany, mogao biti u iskušenju vratiti se u Premier ligu. Hoeness, bivši trener druge momčadi Bayerna, bio bi logičan kandidat na Allianz Arenai ako bi se to mjesto oslobodilo, s obzirom na njegove uspjehe sa Stuttgartom, među kojima je i drugo mjesto u Bundesligi 2024. godine.

Njegov otac Dieter Hoeness i stric Uli Hoeness igrali su za Bayern, a povezivalo ga se s tim poslom i prije nego što je Kompany imenovan prije dvije godine. Hoeneß je prošle godine produžio ugovor sa Stuttgartom do 2028. godine.

Najavio je i utakmicu protiv Matanovićevog Freiburga:

“Svi smo jako uzbuđeni. Osvajanje trofeja je vrhunska stvar. Prošle godine smo osjetili što vam to donosi.“