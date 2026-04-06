Hit izjava Balea o Modriću: ‘Neki su mislili da je premalen da igra u sredini’

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Bivši suigrač našeg kapetana osvrnuo se na njihovo zajedničko provedeno vrijeme u dva kluba.

Gareth Bale za The Overlap’s Stick to Football govorio o svom bivšem suigraču Luki Modriću s kojim je dugo vremena igrao u dresu Tottenhama, a zatim su u Real Madridu zajedno osvojili sve moguće trofeje.

“Luka Modrić mi je jako puno pomogao. Bio je netko uz koga sam mogao biti u Real Madridu. Bio je sjajan prema meni. On je igrač s kojim sam najviše igrao tijekom karijere. I nije bio nimalo loš. Na početku je u Tottenhamu imao malo problema zbog fizikalija jer je bio malen, trebao mu je kratko razdoblje prilagodbe, ali onda je bio sjajan.

U početku je bio krilo, igrao je ispred mene i ulazio bi u sredinu, a ja bih dobio prostor na boku. Neki su mislili da je premalen da igra u sredini, ali on bi ušao u sredinu, naglo promijenio smjer kretanja i pokazao da ti snaga nije uvijek potrebna”, rekao je Bale, a izjava je u samo 24 sata pregledana više od 100 tisuća puta.

Bale je najviše utakmica u karijeri odigrao upravo s Modrićem – čak 301, više nego s bilo kojim drugim suigračem. Njihova suradnja započela je u Tottenhamu, a potom su zajedno proveli devet izuzetno uspješnih sezona u Realu.