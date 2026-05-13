Hezonja se uključio u sukob Pereza i novinara, reagirao neprimjerenom fotografijom

Podijeli :

xMiguelxGarciax xAgenciaxLOFx via Guliver Image

Mario Hezonja se na društvenoj mreži X uključio u sukob predsjednika Reala Florentina Pereza i novinara dnevnika ABC Rubéna Cañizaresa.

Hrvatski je košarkaš odgovorio na objavu u kojoj Canizares piše:

“Florentino Pérez sazvao je konferenciju za medije kako bi pokušao poniziti ABC, grupu Vocento i mene. To mu ne bih dopustio.”

Hezonja je na to uzvratio objavom fotografije predsjednika Reala koji pokazuje srednji prst.

Podsjetimo, Florentino Pérez jučer je iskoristio konferenciju za medije kako bi se obrušio na brojne novinare i medijske kuće.

“ABC je dio Vocenta. Stvorili su Relevo, znali su što je to, zar ne? U dogovoru s Ligom, posvetili su se stvaranju digitalnih novina koje su, ukratko rečeno, izgubile 25 milijuna. Njihov jedini cilj bio je napadati Madrid i njegova predsjednika. Žao mi je, jer je moj otac čitao ABC i pretplatio me prije mnogo godina, no donio sam odluku da se sutra odjavljujem s ABC-a kako bih odao počast ocu”, rekao je predsjednik Real Madrida.

Rubén Cañizares, novinar ABC-a, odmah je uzvratio Pérezu: “Ja se bavim novinarstvom, ne napadam Madrid. Vi napadate moj rad.”

“ABC piše da sam rekao kako sam jako umoran uoči sastanka uprave. E pa, hvala vam lijepa. Ne poznajem tog gospodina. Ne znam ni potpisuje li se on ispod toga… Ali kako možete tako nešto reći? David Sánchez de Castro, jeste li ovdje? Da vas upoznam i pozdravim. Takve vijesti ABC stalno objavljuje, bez ikakvog smisla. Ustajem rano i idem kasno na spavanje. Radim kao životinja“, odgovorio mu je predsjednik Kraljeva.