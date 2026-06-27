Hajduk dogovorio dva igrača iz istog kluba? Na Poljud bi trebao stići španjolski veznjak

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xIsmaelxMijanx via Guliver

Splitski klub nastavlja sa slaganjem momčadi za iduću sezonu.

Novi igrač Hajduka trebao bi postati Alberto del Moral, 25-godišnji španjolski centralni veznjak koji je pod ugovorom s Real Oviedom do ljeta 2027. godine, potvrđeno je to tportalu.

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Del Moral stiže nakon jednoipolgodišnje posudbe u Cordobi, gdje je prošle sezone nastupao u španjolskoj drugoj ligi. Iz istog kluba na bi trebao stići i brazilski ofenzivac Dalisson de Almeida, čiji se potpis za Hajduk također očekuje ovog vikenda.

Kako je pisao španjolski El Dia De Cordoba, Oviedo je namjeravao raskinuti ugovor s Del Moralom, pa se očekuje da Hajduk za njega neće morati platiti odštetu.

Del Moral je upisao jedan nastup u La Ligi za Villarreal, dok je u drugoj španjolskoj ligi (Segundi) odigrao čak 95 utakmica, postigavši pritom tri gola uz četiri asistencije.