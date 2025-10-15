Guler otkrio kako je izgledao prvi susret s Modrićem, dao mu je i poseban nadimak

Podijeli :

CordonxPress via Guliver

Luka Modrić je kao legenda španjolskog kluba puno pomogao i mladom turskom nogometašu Ardi Guleru.

Turski je veznjak u Real stigao u ljeto 2023. godine. Modrić mu je pomogao u prilagodbi na život u Španjolskoj i rad trenera Carla Ancelottija, a Guler je sada objasnio kako je izgledao njihov prvi susret.

“Tijekom prvog treninga nazvao sam ga Luka Abi. Kod nas se od malih nogu uči da se starijima obraća s tim dodatkom “Abi”. Nisam ga mogao jednostavno zvati samo po imenu“, rekao je za L’Equipe.