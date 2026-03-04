Griezmann uzvratio Barceloni istom mjerom pa se sad navijači katalonskog kluba ljute

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Nogometaši Atletico Madrida izborili su plasman u finale španjolskog Kupa kralja premda su u uzvratnom susretu polufinala izgubili od Barcelone s 0:3. No, ključnim se pokazalo Atleticovih 4:0 iz prve utakmice.

Barcelona je povela u 29. minuti golom Marca Bernala. Fermin je kratko izveo korner do Laminea Yamala koji je “slomio” svog čuvara, prošao po krilu i oštro ubacio pred vrata do Bernala koji je ostao sam pogodivši za 1:0.

Atletico je mogao izjednačiti u sudačkoj nadoknadi, Llorente je ubacio s desne strane, a Lookman pucao glavom pored gola. Samo minutu kasnije Barcelona je dobila kazneni udarac. Pubill je oborio Pedrija, a sudac De Burgos pokazao na bijelu točku. Raphinha je bio siguran za 2:0.

POVEZANO Barcelona umalo izvela čudo, Atletico jedva do finala Kupa Kralja!

Korak bliže čudu Barcelona je stigla u 72. minuti, a ponovo je strijelac bio Bernal. Ponovo su Katalonci imali korner, ponovo su izveli kratko. Ovoga puta Joao Cancelo je ubacio pred vrata, a Bernal pogodio za 3:0. Gol se provjeravao zbog mogućeg zaleđa, no sve je bilo čisto.

Nakon utakmice priča se i o tome kako je legenda Atletica Antoine Griezmann proslavio dramatičan plasman u finale.

On je na društvenim mrežama objavio fotografiju kako slavi dok iza njega shrvani leže igrači Barcelone. To je popratio statusom “Je li ova fotka previše?”

To je naljutilo navijače Barcelone, jer podsjetimo, Katalonci su ga 2019. kupili od Atletica za 120 milijuna eura. Nije se uspio nametnuti u Barci te je nakon 102 utakmice, 35 golova i 17 asistencija vraćen Atleticu.

No, ovom je objavom Griezmann samo uzvratio Barceloni. Naime, Barceloni je velika pobjeda bila jedna od ključnih na putu prema naslovu. Proslavila ju je tako što je na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj njezini igrači u pozadini slave, dok je u prvom planu tužni Griezmann. Tada je status bio: “Ova fotka je previše.”