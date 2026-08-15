Gledajte na SK: Povratak kultnih klubova, vraćaju se nekadašnji prvak, prvi sudionik lige i klub s bogatim vlasnikom

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Nova sezona španjolske La Lige je pred vratima, a čast otvaranja u subotu dobit će Deportivo Alaves i Getafe, a u istom danu svoj susret odigrat će Sevilla i Rayo Vallecano. No, te četiri ekipe neće biti tema ovog teksta, nego će pažnju ipak dobiti povratnici u La Ligu, točnije tri povratnika u španjolsku elitu koju od ove sezone ponovno gledate na Sport Klubu!

Pa krenimo redom.

Najranije je svoje mjesto u prvoj ligi osigurao Racing Santander. Klub iz glavnog grada Kantabrije jedan je od 10 klubova koji su sudjelovali u prvoj sezoni La Lige koja je s radom krenula davne 1929. godine. Zanimljivo je da su u prvoj sezoni La Lige sudjelovali nakon što su to mjesto izborili u nokaut natjecanju gdje su pobijedili Sevillu, Real Betis i Valenciju, buduće španjolske velikane.

Svoj najbolji uspjeh u La Ligi imali su u sezoni 1930./1931. kada su završili na drugom mjestu iza baskijskog Athletic Bilbaa. Što se tiče Kupa kralja, tamo su dogurali do polufinala 2008. i 2010. godine kada su gubili od dva madridska kluba – Getafea i Atletico Madrida.

Iz La Lige su ispali 2012. godine nakon 10 uzastopnih sezona u eliti, a trebalo im je čak 14 godina da se vrate. Čak sedam od tih 14 godina proveli su u trećem rangu pa je njihov nedavni uspon tim veći. Segundu su osvojili relativno uvjerljivo, s pet bodova više od Deportiva iz La Corune te osam bodova ispred trećeg mjesta, prvog koje vodi u doigravanje za viši rang.

Najvrjedniji igrač u momčadi im je Gustavo Puerta koji je 2025. godine stigao iz Bayer Leverkusena, a tu vrijedi izdvojiti i Sergija Canalesa, nekadašnjeg igrača Real Madrida te igrača s nastupima za aktualne svjetske prvake Španjolce.

Deportivo de La Coruna nije bio jedan od prvih članova La Lige pa su svoje mjesto u tadašnjoj eliti dobili u doba Drugog svjetskog rata, u sezoni 1940./1941. kada su u doigravanju bili bolji od Murcije s 2:1. Nakon toga klub je plesao između prve i druge lige, a između sedamdesetih i osamdesetih su pali i u treću ligu.

Nakon tog crnog razdoblja uslijedilo je najbolje razdoblje za klub iz La Corune te su u devedesetima igrali polufinale Kupa UEFA-e (1995./1996.), a posljednja godina devedestih ujedno je bila i početak povijesne sezone. Naime, u sezoni 1999./2000. Deportivo je osvojio La Ligu prvi i jedini put u svojoj povijesti. To su učinili sa 69 bodova, pet više od Barcelone i Valencije na drugom i trećem mjestu.

Nakon toga su imali i dva četvrtfinala Lige prvaka te jedno polufinale, a u tom razdoblju osvojili su i dva Kupa kralja (1994./1995. i 2001./2002.). To je bio kraj njihovog sjajnog razdoblja pa su posljednju europsku avanturu imali 2008./2009. kada su se suočili i s Hajdukom kojega su porazili s 2:0 u drugom pretkolu prije konačnog ispadanja u šesnaestini finala.

Iz La Lige su potom ispali 2018. godine, a do treće lige su pali nakon loše korona sezone 2019./2020. Sada su se uspjeli vratiti drugim mjestom u Segundi, a ove sezone bi im ključni igrač trebao biti legendarni Gabonac Pierre-Emerick Aubameyang koji je ovoga ljeta potpisao za Deportivo.

Posljednji novi član elite je Malaga, klub iz Andaluzije koji iza sebe ima jedan europski trofej, zaboravljeni Intertoto Kup iz 2002. godine. Ipak, mnogi bi Malagi kao najveći europski računali četvrtfinale Lige prvaka u sezoni 2012./2013. gdje su nakon kontroverze ispali od Borussije Dortmund. Tada su u ekipi imali legende poput Javiera Saviole, Isca, Martina Demichelisa, Roquea Santa Cruza, Joaquina, a prije toga su za njih igrali i Nacho Monreal te Santi Cazorla koji su svoje nogometno ime ipak stekli u Arsenalu.

Svu tu ekipu okupio je katarski šeik Abdullah bin Nasser Al Thani koji je od 2010. vlasnik Malage. On je bio i razlog zbog kojeg je UEFA izbacila Andalužane iz svojih natjecanja, ali svejedno, unatoč dugovima, nije odustao od Malage čak ni kada je ekipa pala u treću ligu u sezoni 2022./2023. Uspjela se Malaga iz toga othrvati te su ljetos u nemilosrdnom doigravanju uspjeli poraziti Almeriju koja ima arapske vlasnike (75%), ali i Cristiana Ronalda kao vlasnika (25%).

Tako je u tom arapskom dvoboju Malaga uspjela izboriti Primeru nakon osam godina čekanja. Njihov najvjerdniji igrač trenutačnoj je Chupe, junak promocije, no hrvatski ljubitelji nogometa više će pratiti Einara Galileu koji je u HNL-u bio stožerni član Istre 1961. Njega su navijači nedavno uzeli na pik jer se pročulo da je nosio dres Argentine na dan finala Svjetskog prvenstva. Ta priča na kraju nije bila potvrđena, a klub se nije oglasio i nije poslušao dio navijača koji su ga željeli protjerati.

Malaga svoju sezonu otvara tek 19. kolovoza protiv Atletico Madrida, Racing Santander će na teren u nedjelju protiv Villarreala u 17 sati dok će istoga dana od 21 sat Deportivo igrati protiv Elchea.