Gironin insajder oštro o Livakoviću: ‘Pristojni smo s jednim od najgorih profesionalaca…’

Podijeli :

AP Photo/Petr David Josek via Guliver

Hrvatski vratar Dominik Livaković nije najomiljenije lice u Kataloniji...

Podsjetimo, Livaković već dugo vremena želi otići, najviše se spominje povratak u Dinamo, a u Kataloniji su ljuti na njega. Naime, u Gironi su ogorčeni time što su platili njegovu posudbu iz Fenerbahčea do kraja sezone, a hrvatski golman već dugo ne želi biti u Gironi zato što nije prvi golman.

U Kataloniji su mu jasno dali do znanja što o svemu misle dovođenjem Marc-Andrea ter Stegena, ali i dalje su ljuti na Livakovića. Ovo je o njemu na X-u napisao klupski insajder Ivan Quiros:

“Znajući dio plaće koji Girona pokriva Livakoviću tijekom njegove posudbe, u klubu si mogu priuštiti da ga odjave iz La Lige kako bi registrirali Ter Stegena. Pretpostavljam da Hrvat, nakon što je odbio igrati ovdje i želio otići samo dva tjedna nakon dolaska, i dalje očekuje da će Girona izdvojiti puno novca kako bi se on mogao vratiti u Dinamo. Pristojni smo, ali samo do određene mjere s jednim od najgorih profesionalaca koje smo imali u momčadi posljednjih godina.”

Livaković želi zadržati status prvog vratara Vatrenih do SP-a, a za Dinamo je ključno da Livaković ne zaigra do povratka na Maksimir jer ako nastupi za Gironu, izgubio bi pravo nastupa za Dinamo.

Razlog tome je što se nogometaš u jednoj sezoni smije registrirati za tri kluba, ali u navedenom razdoblju smije nastupati samo za dva.