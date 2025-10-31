Girona upisala novi poraz u La Ligi: Livaković opet ostao na klupi

Odigrana je prva utakmica 11. kola španjolske La Lige, a nogometaši Getafea su pred svojim navijačima pobijedili Gironu s 2:1.
Time je produbljena kriza Girone koja je i dalje posljednja na ljestvici. Ima utakmicu više od pretposljednjeg Ovieda i isti broj bodova. Getafe je privremeno skočio sve do sedmog mjesta na ljestvici.
Getafe je suparnika slomio golovima u drugom poluvremenu. Prvo je Mario Martin doveo domaćina u vodstvo u 73. minuti, a sve je zaključeno kada je u 87. Borja Mayoral pogodio za 2:0. Girona je u nadoknadi uspjela doći tek do počasnog pogotka, s bijele točke je pogodio Stuani u 94. minuti za 1:2.
Hrvatski vratar Dominik Livaković opet je poraz svoje Girone pratio s klupe za pričuve.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!