Ganski veznjak napustio Slaven Belupo

xLukaxKolanovicx via Guliver

Michael Agbekpornu završio je svoju epizodu u Slaven Belupu.

Posljednji nastup za koprivnički klub upisao je protekle subote protiv Varaždina, nakon čega seli u Španjolsku gdje će igrati za drugoligaša Huescu.

Ovaj 27-godišnji veznjak iz Gane u Koprivnici je proveo dvije i pol godine, što mu je ujedno i najuspješnije razdoblje u karijeri.

Od dolaska iz albanske Egnatije 2023. godine, za Slaven je odigrao 69 utakmica, postigao jedan pogodak (ove sezone protiv Osijeka) i podijelio sedam asistencija. Odlazi s popriličnom minutažom, skupivši samo ove sezone 1200 minuta u prvenstvu i kupu.

“Ovim putem Michaelu zahvaljujemo na svemu što je dao klubu u proteklom razdoblju i želimo puno sreće u novim izazovima i na novoj adresi”, poručili su iz Slavena.