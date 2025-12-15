Florentino Perez: Glavni problem Reala je suđenje!

Podijeli :

xAlbertoxGardinx via Guliver

Predsjednik Real Madrida ponovno se požalio na suđenje i osvrnuo se na aferu Negreira, koja baca sjenu na španjolski nogomet.

Real Madrid je uz dosta muke slavio na gostovanju kod Alavésa u nedjelju navečer, pa je zadržao zaostatak od četiri boda na ljestvici La Lige u odnosu na vodeću Barcelonu.

Florentino Pérez, predsjednik Real Madrida, sudjelovao je dan kasnije na tradicionalnom božićnom ručku koji klub organizira s predstavnicima medija te se u svom govoru, među ostalim, osvrnuo na „aferu Negreira“.

„Ovo je najozbiljniji slučaj u današnjem nogometu“, rekao je Pérez.

„Znamo da je isplaćeno više od osam milijuna eura za tehnička mišljenja vezana uz suce. Podsjetit ću vas da je istražni sudac u ovom predmetu to nazvao sustavnom korupcijom. A Barcelona je priznala da su ta plaćanja izvršena iz praktičnih razloga. Još je nevjerojatnije to što treneri uopće nisu dobivali ta mišljenja. Tko može povjerovati da su takva mišljenja, za koja treneri čak nisu ni znali da postoje, plaćana novcem? To jasno upućuje na potrebu za radikalnim promjenama.“

Predsjednik Reala nastavio je:

„Kako je moguće da nas prvi čovjek sudačke organizacije jednostavno poziva da idemo dalje? Moguće je da će neki klubovi čak ispasti iz lige zbog afere Negreira. Kako se može zaboraviti najveći skandal u povijesti nogometa? Glavni problem Real Madrida je suđenje. Kao što znate, iznimno teška situacija koja se razvijala gotovo dva desetljeća, kao posljedica afere Negreira, zahtijeva da pravda bude zadovoljena. Potpuno je neshvatljivo da je vodstvo lige dopustilo da Real Madrid ostane sam u ovoj borbi.“

Pérez se nije ustručavao osvrnuti ni na nedavnu kontroverzu oko gostovanja Real Madrida na stadionu Mendizorroza, posebice na kazneni udarac koji nije dosuđen u utakmici protiv Alavésa nakon prekršaja nad Viníciusom.

„Tamo smo imali suca (Gonzala Puertu u VAR sobi) koji je prijetio da će poduzeti mjere protiv našeg kluba uoči finala Kupa kralja. Izgleda da prekršaji nad Rodrygom i Viníciusom ne vrijede za kaznene udarce.“