Flick: Zaslužili smo polufinale, ali sada idemo osvojiti La Ligu

Manu Reino/DeFodi Images via Guliver

Katalonci su dali sve od sebe, pobijedili u uzvratu s igračem manje, ali je u polufinale Lige prvaka ipak prošao Atlético Madrid.

Sjajno su otvorili uzvrat, vodili su na Metropolitanu 2:0 nakon samo 24 minute, međutim…

“Kad pogledate obje utakmice, zaslužili smo ići u polufinale. Ali to je nogomet. Moramo neke stvari raditi bolje. Imali smo dobar stav i mentalitet, momčad je dala sve od sebe. Možemo biti ponosni, bili smo fantastični, čak i s igračem manje. Razumijem razočaranje, ali svaki dan moramo učiti nešto novo”, rekao je Flick.

“Ne želim komentirati suđenje jer to su stvari koje ne mogu promijeniti. Tako je kako je i moram to prihvatiti. Možda bi bilo dobro da komentiram suca, ali ne želim. Naš sljedeći korak je dati sve od sebe da osvojimo La Ligu. Na dobrom smo putu da ostvarimo taj cilj. Liga prvaka ostaje naš velik san. Mlada smo momčad i sljedeće sezone ćemo biti još bolji.”

Momčad Hansija Flicka je u deset dana dvaput pobijedila Atlético u Madridu (prvi put u španjolskoj La Liga), ali je ispala iz Lige prvaka i utjehu će morati potražiti u domaćim natjecanjima.

“Što se mene tiče, nije mi važno kada ćemo osvojiti La Ligu, ali želimo je osvojiti i sada se možemo potpuno fokusirati na prvenstvo.”

Barcelona u La Ligi ima devet bodova više od Real Madrid sedam kola prije kraja. Matematički još nije prvak, ali je prednost velika.