Flick uveo najveću kaznu u povijesti Barcelone

xMaciejxRogowskix maciejrogowski_atletico_fcbarcelona_2526-30A via Guliver Image

Trener Barcelone Hansi Flick uveo je novo, izuzetno strogo pravilo koje uključuje i najveću novčanu kaznu u povijesti kluba. Ova odluka dio je režima discipline koji njemački strateg provodi otkako je u ljeto 2024. preuzeo momčad Barcelonu.

Postrožavanje pravila dolazi u trenutku kada se Barcelona, nakon 25 odigranih kola, ponovno našla na vrhu prvenstvene ljestvice. Katalonska momčad slavila je protiv Levantea golovima Bernala, De Jonga i Fermina Lopeza te tako iskoristila poraz Real Madrida od Osasune dan ranije i preuzela prvo mjesto.

VIDEO / Barcelona svladala ‘davljenika’ i ponovno preuzela vrh La Lige VIDEO / Osasuna u nadoknadi fenomenalnim golom srušila Real, Budimir zabio i iznudio penal

Flick je od prvog dana jasno dao do znanja da neće tolerirati nedisciplinu. Odmah po dolasku postavio je deset strogih pravila, pri čemu je poseban naglasak stavio na točnost. Da su pravila beskompromisna, osjetio je i Jules Koundé, koji je u ožujku prošle godine sankcioniran zbog kašnjenja.

Prema novim informacijama, kazne za kašnjenje dodatno su povećane, a o tome je na španjolskoj televiziji govorio i Pedri.

“Što se tiče točnosti, malo smo promijenili pravila. Ako zakasnite, plaćate kaznu”, potvrdio je.