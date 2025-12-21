Flick bez zadrške o izboru Fife: ‘Za mene je to zaista šala’

Podijeli :

Imago Sports via Guliver

Trener Barcelone Hansi Flick oštro je reagirao na izbor FIFA idealnih 11 za 2025. godinu, poručivši da je izostavljanje Raphinhe „šala“ i otvoreno nazvavši tu odluku - nepravednom.

Svjetska nogometna federacija je u utorak, na ceremoniji održanoj u Kataru, predstavila najbolju momčad sezone 2024./25., izabran glasovima stručnjaka i navijača. Među odabranima su se našli Lamine Yamali Pedri, ali Flick nije krio razočaranje što se na listi nije našao i njihov suigrač iz napada.

“Ne želim ulaziti u to tko je bolji od koga, ali činjenica da Raphinha nije u idealnih 11 me iskreno iznenadila“, rekao je Flick uoči prvenstvenog susreta protiv Villarreala.

POVEZANO VIDEO / Budimir zabio golčinu, a onda realizirao i penal u važnoj pobjedi Osasune!

Brazilac je u sezoni 2024/25, pod Flickovim vodstvom, odigrao najbolju sezonu u karijeri. U 57 nastupa u svim takmičenjima postigao je 34 gola i upisao 26 asistencija, dok je Barcelona osvojila La Ligu i Kup kralja.

Ukupno je Raphinha direktno sudjelovao kod 60 pogodaka, što je više nego Ousmane Dembélé, Cole Palmer i Lamine Yamal, koji su se našli u FIFA idealnom timu. Ipak, mjesta u najboljoj jedanaestorki nije bilo ni za Harryja Kanea (41 gol i 14 asistencija) ni za Mohameda Salaha (34 gola i 23 asistencije).

“Za mene je to zaista šala“, bio je jasan Flick.

“Utjecaj Raphinhe bio je ogroman. Golovi, asistencije, način na koji je igrao – bio je fantastičan. Nije fer da nije među jedanaest najboljih i to moram reći. Ne mogu vjerovati”, dodao je trener Barcelone.

Flick se osvrnuo i na zdravstveno stanje Pedrija, potvrdivši da španski veznjak neće biti na raspolaganju za duel protiv Villarreala zbog problema s kvadricepsom.

“Postoji veliki rizik da pauzira i do dva mjeseca ako bi sada igrao“, objasnio je Flick.

Barcelona je kasnije priopćila da će Pedri propustiti nedjeljnu utakmicu iz predostrožnosti, ali se očekuje njegov povratak za gradski derbi protiv Espanyola 3. siječnja.

“Ne sviđa mi se situacija i nisam sretan zbog toga, ali mislim da će biti spreman za derbi”, rekao je Flick.

Dodao je da se Pedri trenutno nalazi na terapijama i da će biti važan i za predstojeći duel u Superkupu Španjolske protiv Athletic Bilbaa.

“Nije ništa ozbiljno, ali moramo biti oprezni. Mora na terapije i ne može igrati ovaj susret, ali imamo dovoljno kvalitete u ekipi“, zaključio je Flick.